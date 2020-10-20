В Петербурге электросетевой комплекс подготовили к работе в зимний период

Специалисты "Россети Ленэнерго" отремонтировали 1038 трансформаторных подстанций и порядка 210 километров линий электропередач.

В Петербурге завершился плановый ремонт основного электросетевого оборудования для надежной работы энергообъектов в осенне-зимний период. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербург уже вовсю готовится к предстоящей зиме. Специалисты "Россети Ленэнерго" отремонтировали 1038 трансформаторных подстанций и порядка 210 километров линий электропередач, также выполнили еще ряд необходимых работ. В пригородных районах города сотрудники расчистили более 207,8 гектар трасс ЛЭП.

Ранее стало известно, что "Россети Ленэнерго" завершит строительство электроподстанции "Купчинская" в 2023 году.

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