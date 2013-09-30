"Россети Ленэнерго" завершит строительство электроподстанции "Купчинская" в 2023 году

В настоящее время подстанция готова на 83%.

Строительство электроподстанции "Купчинская" в Петербурге завершится в 2023 году.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, завершать строительство электроподстанции на Балканской улице предстоит ПАО "Россети Ленэнерго". Для этой цели предприятие получило земельный участок в аренду. В настоящее время подстанция готова на 83%. Объект планируют достроить в течение двух лет за более чем 1,4 млрд рублей.

Подстанция предназначена для присоединения новых потребителей, инфраструктурных и социально значимых объектов. Она повысит надежность электроснабжения жителей всего Фрунзенского района, а также обеспечит надежное электроснабжение станции метро "Дунайская".

Ранее мы писали, что в Петербурге к электричеству подключили более 20 новых ЖК.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго