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"Россети Ленэнерго" завершит строительство электроподстанции "Купчинская" в 2023 году
Сегодня, 14:01
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"Россети Ленэнерго" завершит строительство электроподстанции "Купчинская" в 2023 году

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В настоящее время подстанция готова на 83%.

Строительство электроподстанции "Купчинская" в Петербурге завершится в 2023 году. 

Как рассказали в пресс-службе Смольного, завершать строительство электроподстанции на Балканской улице предстоит ПАО "Россети Ленэнерго". Для этой цели предприятие получило земельный участок в аренду. В настоящее время подстанция готова на 83%. Объект планируют достроить в течение двух лет за более чем 1,4 млрд рублей. 

Подстанция предназначена для присоединения новых потребителей, инфраструктурных и социально значимых объектов. Она повысит надежность электроснабжения жителей всего Фрунзенского района, а также обеспечит надежное электроснабжение станции метро "Дунайская". 

Ранее мы писали, что в Петербурге к электричеству подключили более 20 новых ЖК.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго

Теги: купчинская, подстанция, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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