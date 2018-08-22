40% жилищного фонда города подготовили к зиме

Состояние 9 616 многоквартирных домов не вызывает сомнений у специалистов.

По информации на середину июля текущего года чуть больше 40% жилищного фонда Петербурга подготовлены к осенне-зимнему периоду, а это 9 616 многоквартирных домов.

При проверке специалисты уделяют внимание подвалам и чердакам. Отмечается, что работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков по городу должны завершить до конца этого года. 100% фонда должны подготовить к 1 сентября. Так, до начала отопительного сезона специалистам остается проверить состояние 29 291 здания.

Ранее мы писали, что жилфонд Выборгского района подготовлен в отопительному сезону.

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