Парадные доходных домов Петербурга будут украшены работами студентов Академии реставрации и дизайна

Участниками проекта станут третьекурсники, которые специализируются на реставрации декоративно-художественных покрасок.

Государственный жилищный фонд Петербурга и Академия реставрации и дизайна запустили проект "Наш город". До 7 июня студенты образовательного учреждения распишут изображениями видов Петербурга парадные двух доходных домов – на набережной реки Карповки, 22к2, и Курляндской улице, 37. Об этом 27 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

Участниками проекта станут третьекурсники, которые специализируются на реставрации декоративно-художественных покрасок. Они будут использовать технологию монохромной росписи, включающую подготовку основы для живописи, построение сетки карандашами и нанесение рисунка с помощью водоэмульсионной краски.

К доходным относят дома Государственного жилищного фонда коммерческого использования, в которых помещения предоставляются работникам предприятий и организаций города по договорам аренды с юридическим лицом. В управлении фонда находятся 15 таких зданий.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)