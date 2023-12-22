Ивангородскую крепость украсил витраж

21 марта специалисты передали в Ивангородский художественный музей витраж и установили его в малом пороховом амбаре Ивангородской крепости в рамках проекта "Витражная летопись".
Витраж был помещён в оконном проёме на первом этаже. В работе над проектом принимали участие подопечные школы-интерната Лесобиржа под руководством Инны Пименовой, а также серебряные волонтёры. В установке витража помогали ученики первой школы Ивангорода.
Лекцию в крепости проводит заведующая музеем Ирина Миронова.
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Фото: ЛенТВ24
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