Ивангородскую крепость украсил витраж

В установке витража помогали ученики первой школы Ивангорода.

21 марта специалисты передали в Ивангородский художественный музей витраж и установили его в малом пороховом амбаре Ивангородской крепости в рамках проекта "Витражная летопись".

Витраж был помещён в оконном проёме на первом этаже. В работе над проектом принимали участие подопечные школы-интерната Лесобиржа под руководством Инны Пименовой, а также серебряные волонтёры. В установке витража помогали ученики первой школы Ивангорода.

Лекцию в крепости проводит заведующая музеем Ирина Миронова.

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Фото: ЛенТВ24