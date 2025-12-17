Жителей Петербурга предупредили о штрафах за неправильное новогоднее украшение парадных

Нельзя допускать вероятность возгорания.

В Петербурге горожан предупредили о штрафах за неправильное украшение парадных к Новому году. Об этом пишет Neva.Today 17 декабря.

При украшении лестничных площадок и коридоров стоит не забывать о требованиях пожарной безопасности. Нельзя допускать вероятность возгорания – например, вешать воспламеняющиеся украшения рядом с лампочками. За такое нарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. А должностных лиц оштрафуют на 20-30 тыс. рублей, юридических лиц – на 300-400 тыс. рублей.

Кроме того, запрещено устанавливать украшения, которые перегораживают эвакуационные пути и аварийные выходы. Ель важно фиксировать на устойчивом основании.

Фото: pxhere