Жителей Петербурга предупредили о штрафах за неправильное новогоднее украшение парадных
Сегодня, 8:50
Нельзя допускать вероятность возгорания.

В Петербурге горожан предупредили о штрафах за неправильное украшение парадных к Новому году. Об этом пишет Neva.Today 17 декабря. 

При украшении лестничных площадок и коридоров стоит не забывать о требованиях пожарной безопасности. Нельзя допускать вероятность возгорания – например, вешать воспламеняющиеся украшения рядом с лампочками. За такое нарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. А должностных лиц оштрафуют на 20-30 тыс. рублей, юридических лиц – на 300-400 тыс. рублей. 

Кроме того, запрещено устанавливать украшения, которые перегораживают эвакуационные пути и аварийные выходы. Ель важно фиксировать на устойчивом основании. 

Ранее на Piter.TV: спрос на новогодний декор в петербургских магазинах растет с середины октября. 

Фото: pxhere 

