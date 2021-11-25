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Собянин: производительность труда в строительстве Москвы недостаточна

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Мэр рассказал, какие регионы опережают Москву по данному показателю

Глава российской столицы Сергей заявил о том, что производительность труда в строительстве Москвы недостаточна. Такое мнение специалист высказал в рамках интервью журналистам из "РИА Новостей". По словам чиновника, регион уступает по показателю европейским коллегам, Вашингтону и даже Турции. Спикер добавил, что рост производительности труда положительно влияет на зарплаты сотрудников, а также позволяет работодателям привлекать к строительным мероприятиям граждан. РФ. Это в свою очередь сокращает число мигрантов на объектах. 

Я считаю, что у нас производительность труда в строительстве недостаточна, и есть резерв, куда двигаться. Она ниже, чем в европейских странах, ниже, чем в США, Турции.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин: реновация в Москве идет строго по плану.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: жилищный фонд, мигранты, москва, сергей собянин, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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