Собянин: реновация в Москве идет строго по плану

Глава столицы рассказал о проводимых работах по созданию жилья.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что реновация в Москве идет строго по плану. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". К 2023 году региональные власти рассчитывают успеть реализовать проект. К текущему периоду город уже прошел самые сложные этапы, связанные с проектированием новых районов, утверждением планировок, общественными обсуждениями и выбором стартовых площадок.

Задача просто гигантская, не то, что большая, а просто гигантская. Такого объема переселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более, мы это делаем бесплатно. Дай Бог, конечно, справиться к 2032 году с этой задачей. Пока мы идем строго по плану. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава Москвы напомнил, что уже существует первый пул реновации, в котором создаются первые дома и сносится ветхое жилье. Это позволяет открывать властям все больше территорий для будущего строительства по "цепной реакции". По словам Собянина, в 2021 году план перевыполнен, но при этом масштаб работ остается значительным.

Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

