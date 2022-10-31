Петербургский аэропорт Пулково перешел на осенне-зимнюю навигацию 30 октября

Проведены комплексные работы по подготовке аэродромной инфраструктуры для функционирования в холодный сезон.

Аэропорт Пулково в Петербурге перешел на осенне-зимнюю навигацию. Проведены комплексные работы по подготовке аэродромной инфраструктуры для функционирования в холодный сезон, сообщили в пресс-службе авиагавани 30 октября.

Кроме того, аэропорт подвел итоги весенне-летней навигации 2023 года. Всего за период с 26 марта по 28 октября на прибытие и отправление совершено порядка 102 тыс. рейсов. Запущен проект "Поток", позволяющий сократить время предполетного обслуживания пассажиров на 25%.

Внедрена собственная система Пулково по управлению мобильными ресурсами авиагавани RMS. В зоне прилета стали выдавать детские коляски для путешественников с детьми. За два месяца ими воспользовались 25 тыс. раз.

Были открыты новые стойки регистрации и киоски для печати посадочных талонов. Заработали 12 "мобильных бригад", что позволило сократить время наземного обслуживания воздушных судов. Подготовлено более 100 единиц техники и средств механизации для выполнения взлетно-посадочных операций зимой.

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково принял первый рейс из Абу-Даби.

Фото: Piter.TV