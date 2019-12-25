Новая волна ДТП с электросамокатами захлестнула Петербург

Летом от аварий с участием двухколёсного транспорта страдают не только его "водители" и пешеходы, но даже общественный транспорт.

Несмотря на введение все новых правил пользования электросамокатами, в Северной столице каждое лето учащается число ДТП с этим двухколёсным транспортом. Как передает spb.aif.ru, в середине июля 2022 года чат-бот "Самокаты в СПб" принял 500 жалоб з неполные 2 месяца работы.

Часто в ДТП оказываются вовлечены дети. Так, у парка Интернационалистов самокатчик сбил школьника на велосипеде, а девочке сломали ключицу в результате столкновения на улице Вавиловых. Кроме того, в этом сезоне произошла авария с общественным транспортом – на Вознесенском проспекте самокат врезался в автобус, пробив часть бампера.

На данный момент правила ПДД всё ещё приравнивают управляющих электросамокатами граждан к пешеходам. То есть,они могут двигаться по обочинам лишь при отсутствии тротуаров, пешеходных и велодорожек. Как напоминает издание, с 2021 года Смольный ввел скоростные ограничения – в пределах города самокатчики не могут разгоняться больше 20 км/ч. В ряде компаний, например, Whoosh, Urent, Molnia, BusyFly, Mangoo, ПоПути, Яндекс Go, этот параметр урегулирован технически. Судя по статистике, только 10% самокатов, которые попадают в ПДД, арендуются в сервисах кикшеринга. Остальные средства передвижения частные, а потому ограничить их скорость не представляется возможным.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном потребовали убрать ларьки из Таврического сада через суд.

Фото: Piter.TV