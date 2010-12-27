Электронным устройствам передвижения могут определить правовой статус

Сейчас в ПДД для них нет отдельной категории и правил.

Госавтоинспекция выносит на общественное обсуждение проблему определения правового статуса пользователей электронных устройств передвижения, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

На дорогах все чаще можно заметить людей на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах. Популярность таких транспортных средств повлекла за собой риски попадания в ДТП на электронных устройствах. По данным официальной статистики в прошлом году в России зафиксировали 39 аварий с участием малых электрических средств передвижения. В них получили ранения 40 человек, погибших не было. За шесть месяцев текущего года произошло 40 таких ДТП, уже с несчастливым итогом – двое погибли, ранены 39.

Проблему подняли, поскольку в нынешних ПДД сигвеи, электросамокаты и прочие средства передвижения не обозначены в отдельной категории участников дорожного движения, а значит, их пользователи приравниваются к пешеходам. Только поведение владельцев электрического транспорта на дорогах порой совсем не пешеходное: огромная скорость на тротуарах, создание опасных ситуаций на дорогах. Штрафы для пешеходов – вынесение предупреждения или штраф в 500 рублей. ДТП с участием автомобиля и электросамоката будет обозначено как наезд на пешехода.



Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, где уточнит терминологию и внесет пользователей моноколес и сигвеев в новую категорию. Более того, на официальном сайте Госавтоиснпекции начинается социологический опрос. Каждый желающий сможет определить, нужно ли принимать обозначенные меры для электротранспорта и их владельцев. Результаты также учтут при обсуждении.

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Фото: гибдд.рф