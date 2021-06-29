Электронные свидетельства о рождении получили 2 тыс. младенцев в Ленобласти

Таким образом, виртуальный документ выдан 40% от общего числа новорождённых.

В текущем году электронные медицинские свидетельства о рождении выдали 2 тыс. младенцам в 47-ом регионе. Таким образом, виртуальный документ получили 40% от общего числа новорождённых. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Электронное свидетельство о рождении необходимо для оформления первых документов малыша, а также записи в детский сад и получения пособий на портале "Госуслуг".

В частности, с помощью электронного документа родители могут оформить ребёнку прописку, автоматически получить СНИЛС и ИНН ребёнка в своих личных кабинетах на "Госуслугах". Также можно прикрепить новорожденного к поликлинике и получить различные виды социальной поддержки для семей с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что в осеннюю смену в лагерях Ленобласти отдохнут более 10 тыс. школьников.

Фото: Правительство Ленобласти