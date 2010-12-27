Электронные сигареты разрушают клетки дыхательных путей

Ученые увидели в электронных сигаретах такой же вред, как и в обычных.

Эксперты считают, что в электронных сигаретах содержатся компоненты, которые разрушают легкие человека. Полностью безопасными устройства могут быть только при недолгом использовании.

Ученые объяснили, что жидкие элементы негативно влияют на клеточную структуру легких. Вред приносят даже безникотиновые ароматические смеси. Результаты исследования опубликованы в научном издании Respirology.

Ведущий автор исследования рассказывает, что в ароматических смесях содержится масса химических веществ, которые попадают в организм при вдыхании. Они негативно влияют не только на дыхательные пути, но и на иммунную систему. Некоторые процессы подлежат восстановлению, но некоторые ткани восстановить невозможно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты.

Фото: Piter.tv

