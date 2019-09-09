В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Такая мера должна снизить доступность сигарет и пресечь ввоз контрафакта.

Депутаты Госдумы предложили ввести единую минимальную цену на сигареты. По мнению парламентариев, такая мера должна снизить доступность сигарет и пресечь ввоз контрафакта. Об этом пишет "Парламентская газета".

По словам специалистов, в 2018 году доля контрафактной продукции на российском рынке составила порядка 80 %. Из-за это бюджет страны потерял около 50 млрд рублей. Хотя точный ущерб оценить сложно.

Отмечается, что 95 % легальных сигарет не стоят меньше 95 рублей. Поэтому депутаты предлагают установить минимальную цену в 85 рублей. В настоящий момент стоимость сигарет составляет 75 % от максимальной розничной цены. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.

Ранее мы писали, что в Петербурге за три месяца подделали около тысячи купюр.

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