В Петербурге за три месяца подделали около тысячи купюр

Это на 6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Центробанке рассказали, сколько поддельных купюр нашли в Петербурге во II квартале 2019 года. Оказалось, что за апрель-июнь злоумышленники подделали 971 банкноту. Это на 6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Среди подделок оказалось 198 тысячных купюр, 11 пятисотрублевок, шесть банкнот в 200 рублей, четыре сторублевые и одна 50-рублевая купюры. Также во II квартале 2019 года изготовили две фальшивые пятирублевые монеты.

За этот же период времени в Петербурге выявили 66 поддельных банкнот иностранных государств (на 7 % меньше, чем в прошлом году). Чаще всего мошенники изготавливают доллары США, евро и китайские юани.

Ранее Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки.

Фото: pixabay.com