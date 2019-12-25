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Свыше 2,7 тыс. электронных путевых листов оформили в Петербурге
Сегодня, 16:26
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Свыше 2,7 тыс. электронных путевых листов оформили в Петербурге

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С начала внедрения данной системы, в ГУП "Горэлектротранс" было установлено приложение на планшетах водителей восьми трамваев и пятнадцати троллейбусов.

В Петербурге успешно заполнены и отправлены свыше 2,7 тыс. электронных путевых листов. Об этом стало известно из сообщения комитета по транспорту.

С начала внедрения данной системы, в ГУП "Горэлектротранс" было установлено приложение на планшетах водителей восьми трамваев и пятнадцати троллейбусов. В ГУП "Пассажиравтотранс" программу активно используют на автобусных маршрутах парков под номерами 2 и 3, где уже прошли обучение около 100 сотрудников.

Как подчеркнул председатель комитета Валентин Енокаев, Петербург занимает одно из ведущих мест среди городов, активно внедряющих цифровые технологии в транспортную отрасль. Согласно рейтингу регионов России, в 2022 году Петербург достиг наивысших результатов по трем основным показателям "цифровой зрелости": оснащению автобусов системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а также предоставлению в открытом доступе информации о движении автобусов по маршрутам.

 Ранее мы сообщили о том, что автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли 270 детей в оздоровительный лагерь Курортного района.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: санкт-петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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