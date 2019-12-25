В МВД готовят нормативную базу под нововведение.

Электронные патенты для трудовых мигрантов могут ввести на всей территории России. Об этом рассказали представители пресс-центра правоохранительных органов в качестве ответа на запрос ТАСС. Сейчас для введения такой возможности подготавливается нормативная база. В частности, в МВД создают проекты приказов, которые внесут изменения в регламент работы ведомства по оформлению и выдаче документов иностранцам.

Согласно закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ", на территории субъекта РФ на основании соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом РФ может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации. источник агентства

В МВД ведут работу по утверждению типового соглашения между сотрудниками ведомства и уполномоченными властями региона, а также формируют сам бланк патента с электронным носителем информации.

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Фото: Piter.tv