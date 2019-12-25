Рассмотрение электронных обращений родителей станут обязательными в Петербурге

Инициатива направлена на развитие дистанционной коммуникации жителей с государственными структурами.

Во втором чтении Законодательное Собрание Петербурга одобрило инициативу, направленную на развитие дистанционной коммуникации жителей с государственными структурами.

Новый документ устанавливает обязательное рассмотрение обращений родителей касательно вопросов организации детских каникул и оздоровительных мероприятий, полученных посредством государственных информационных ресурсов либо официальных веб-сайтов властных структур, при условии идентификации отправителя.

Фото: Piter.TV