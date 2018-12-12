В Петербурге детей переведут на электронные медицинские карты

Эта возможность реализуется в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

Детские поликлиники Петербурга перейдут на электронные медицинские карты. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эта возможность реализуется в рамках проекта "Бережливая поликлиника". Сейчас комитет по здравоохранению разрабатывает тесты, позволяющие проверять здоровье детей. Электронные медкарты для детей появятся до конца 2019 года. С ними будут работать в 68 медучреждениях города. В дальнейшем электронный документооборот могут ввести для всех групп населения.

Видео: Piter.TV