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В Петербурге детей переведут на электронные медицинские карты

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Эта возможность реализуется в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

Детские поликлиники Петербурга перейдут на электронные медицинские карты. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эта возможность реализуется в рамках проекта "Бережливая поликлиника". Сейчас комитет по здравоохранению разрабатывает тесты, позволяющие проверять здоровье детей. Электронные медкарты для детей появятся до конца 2019 года. С ними будут работать в 68 медучреждениях города. В дальнейшем электронный документооборот могут ввести для всех групп населения.

Видео: Piter.TV

Теги: бережливая поликлиника, детские поликлиники спб, электронные медицинские карты для детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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