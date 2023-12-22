Запуск производства электромобилей E-Neva планируется в Петербурге в 2026 году

Электромобили E-Neva разработаны на Обуховском заводе, входящем в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продолжает заниматься проектом электромобиля E-Neva. Запуск его производства планируется на 2026 год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет ТАСС 29 февраля.

Мы занимаемся проектом. Надо сказать, это не быстрый процесс. "Алмаз-Антей" просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы. Планировался 2026 год. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Электромобили E-Neva разработаны на Обуховском заводе, входящем в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)