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Электромеханик метрополитена принял участие в сложнейшем треатлоне
Сегодня, 13:46
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Rybka123
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Электромеханик метрополитена принял участие в сложнейшем треатлоне

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Петербуржец смог пройти все три этапа.

Электромеханик метрополитена Эдуард Пелля успешно финишировал на триатлоне "Ironman". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

В отличии от многих участников, мужчина смог завершить гонку и справиться со всеми этапами: заплыв на 3,8 километров, заезд на велосипеде 180 километров и марафонский забег на 42,1 километра. На весь триатлон петербуржцу понадобилось 13 часов 42 минуты. Главная сложность состязания заключалась в низкой температуре воды, из-за чего многие спортсмены досрочно отказались от участия. 

Эдуард Пелля – большой любитель спорта и здорового образа жизни, он неоднократно становился участником экстремальных соревнований. В его коллекции, например, классические марафоны, заплывы "Onego swim ultra" на 140 километров и "Swimrun Ladoga" на 100 километров, зимний экстремальный забег по льду Онежского озера "Ice Onego" и другие.

пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

В этом году "Ironman" проходил в Таллине  4 августа. Соревнование считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

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Фото: Официальный сайт ГУП "Петербургский Метрополитен". 

Фото: pixabay.com/

Теги: ironman , метрополитен , новости санкт петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт

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