В метро Санкт-Петербурга обнаружили 4 тысячи бесхозных предметов

Чаще всего вещи теряют на конечных станциях.

С начала 2018 года сотрудники петербургского метро проверили более 4 тысяч оставленных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Как сообщает ведомство, самыми популярными местами "потеряшек" являются конечные станции. ГУП также показало статистику обнаружения у пассажиров запрещенных предметов: за первую половину 2018 года у петербуржцев нашли более 124 тысяч опасных вещей. За весь прошлый год их количество составило около 151 тысячи.

Ранее на Piter.TV: Станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхозного предмета

Фото: pixabay.com