Станцию метро "Владимирская" закрыли из-за бесхозного предмета

В 14.34 станцию и переход закрыли для пассажиров.

Станция "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В 14.34 станцию и переход закрыли для пассажиров. ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует петербуржцам добираться на трамвае №16 или на троллейбусах № 3, № 8, № 15 от станций метро "Пушкинская", "Звенигородская" и "Технологический институт".

Утром 13 августа из-за бесхозного предмета также закрывали "Пионерскую". После проверки опасных предметов не обнаружили.

Фото: ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН".