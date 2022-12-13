Владельцы электрокаров в Петербурге поделились своим опытом

Автолюбители отмечают, что в пользовании этим видом личного транспорта есть как плюсы, так и минусы.

Со среды, 1 марта, владельцам электромобилей предоставлен бесплатный проезд по платным дорогам. В Северной столице насчитывается 400 этого вида транспорта, то есть, город находится на восьмой строчке по показателю в РФ. В будущем власти Петербурга планируют создать ещё около 100 зарядных подстанций. Как рассказали телеканалу "Санкт-Петербург" владельцы электромобилей, покупка была для них скорее экспериментом: как выяснилось, при управлении электрокаром на дороге могут возникнуть неожиданные ситуации.

Так, Святослав Петров несколько лет ездит на электромобиле. Собеседник телеканала отметил, что в таком личном транспорте есть как плюсы, так и очевидные минусы, прежде всего связанные с зарядкой.

Если ты живешь в городе, нет возможности установить зарядку в паркинге, то ты заряжаешься по тарифам некоторых компаний. У тебя выходит примерно 1 500 тысячи рублей, и, по сути, заряжаться зимой придётся каждый день Святослав Петров, владелец электромобиля в Петербурге

В начале программы распространения личного электротранспорта казалось, что она останется лишь на уровне отдельных водителей с определёнными потребностями. Однако процесс развития во всей стране и Петербурге продлили до 2030 года.

Город совместно с Минэнерго готов построить боле 60 станций за два года. Они будут последнего поколения, заряжать можно будет по два автомобиля. Роман Белов, заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

На данный момент в городе на Неве расположена 101 зарядная станция. Также планируется оборудовать ими федеральные трассы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начнут продавать китайские автомобили VGV.

Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга