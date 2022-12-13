  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начнут продавать китайские автомобили VGV
Сегодня, 18:13
141
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начнут продавать китайские автомобили VGV

0 0

В салонах будут представлены две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus.

В Петербурге начнут продавать автомобили китайского бренда VGV. Об этом пишет "РБК Петербург".

Так, продажи начнутся в третьем квартале этого года. Торговать этими машинами также будут в Москве и ряде других крупных городов РФ. До конца года в страну ввезут 2000 автомобилей бренда. В следующем году – 6000 автомобилей, а через пять лет планируется выйти на объем продаж в 50 тысяч машин. Сообщается, что одна из моделей обойдется в 2 млн рублей. 

В салонах будут представлены две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus. С 1 января появятся модели полноразмерных кроссоверов, с февраля – микроавтобусы и карго, а в начале 2025 года – компактные кроссоверы.

Ранее тройное ДТП на Обводном канале собрало пробку. Дорогу не поделили Volkswagen, Honda и Газель.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, салоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Бобылёв Виолетта
Сегодня 19:18

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии