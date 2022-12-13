В Петербурге начнут продавать китайские автомобили VGV

В салонах будут представлены две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus.

В Петербурге начнут продавать автомобили китайского бренда VGV. Об этом пишет "РБК Петербург".

Так, продажи начнутся в третьем квартале этого года. Торговать этими машинами также будут в Москве и ряде других крупных городов РФ. До конца года в страну ввезут 2000 автомобилей бренда. В следующем году – 6000 автомобилей, а через пять лет планируется выйти на объем продаж в 50 тысяч машин. Сообщается, что одна из моделей обойдется в 2 млн рублей.

В салонах будут представлены две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus. С 1 января появятся модели полноразмерных кроссоверов, с февраля – микроавтобусы и карго, а в начале 2025 года – компактные кроссоверы.

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Фото: Piter.tv