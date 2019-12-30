Электробусы за 2019 год перевезли 22 млн пассажиров

Самым популярным стал маршрут под номером 2.

За прошлый год петербургские электробусы перевезли более 22 миллионов человек. В общем пассажиропоток данного вида транспорта вырос на 50 процентов. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса". По сравнению с 2018 годом количество перевезенных людей увеличилось на 7,3 миллиона.

Напомним, что на данный момент транспорт с динамической зарядкой действует на семи направлениях. Среди них - маршруты под номерами 2, 17, 18, 23, 32, 41 и 42. В 2019 году запущен маршрут под номером 32, некоторые функционировали с декабря 2017, а остальные - с сентября 2018 года.

Самым востребованным считается маршрут под номером 2. Он обслужил около 5,4 миллиона человек. Его пассажиропоток вырос в полтора раза. Следующими по популярности стали маршруты 43 и 23. За последний год ими воспользовались по 3,7 и 3,3 миллиона пассажиров соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге к 2023 году планируется увеличить количество электробусов.

Фото: Piter.tv

