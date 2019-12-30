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В Петербурге к 2023 году планируется увеличить количество электробусов
Сегодня, 12:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге к 2023 году планируется увеличить количество электробусов

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Город приобрел электробусы и зарядные станции к ним за 214 млн рублей.

В пятницу, 17 января, стало известно, что в Северной столице намерены увеличить количество электробусов к 2023 году. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что "Пассажиравтотранс" намерен увеличить количество электробусов за три года в 5 раз. Отметим, что в Северной столице поставщиком экологичного транспорта является выступает группа Volgabus.

Кроме того, в Петербурге откроют завод по созданию экологичного транспорта. Это совместный проект холдинга "Синара - Транспортные Машины" и Skoda Transportation.

Напоним, что ранее Александр Беглов заявил о том, что в городе на Неве необходимо заменить все городские автобусы на электробусы.

Ранее мы сообщали о том , что 

Фото:Piter.TV

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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