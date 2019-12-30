В Петербурге к 2023 году планируется увеличить количество электробусов

В пятницу, 17 января, стало известно, что в Северной столице намерены увеличить количество электробусов к 2023 году. Об этом сообщает "Фонтанка".
Известно, что "Пассажиравтотранс" намерен увеличить количество электробусов за три года в 5 раз. Отметим, что в Северной столице поставщиком экологичного транспорта является выступает группа Volgabus.
Кроме того, в Петербурге откроют завод по созданию экологичного транспорта. Это совместный проект холдинга "Синара - Транспортные Машины" и Skoda Transportation.
Напоним, что ранее Александр Беглов заявил о том, что в городе на Неве необходимо заменить все городские автобусы на электробусы.
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Фото:Piter.TV
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