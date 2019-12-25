Электробусы проехали 14 млн километров по Петербургу за три года

Можно сказать, что транспорт трижды обогнул Солнце.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом проехали 14 миллионов километров за три года работы в Петербурге. Это расстояние можно сравнить с тремя оборотами вокруг Солнца или 350 оборотами вокруг Земли. Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса", 12 декабря исполняется три года с момента запуска в городе электробусов с динамической зарядкой.

Отмечается, что за эти годы в России успели развить крупнейшую маршрутную сеть новейших троллейбусов, а в Петербурге теперь каждый пятый троллейбус – это электробус. На сегодняшний день в городе работают девять маршрутов с электробусами, за три года по ним перевезли свыше 55,4 млн пассажиров. Самым первым стал маршрут №23 в Приморском районе, позднее развили еще и маршруты №2, 17, 18, 32, 41, 43, 46 и 47, наибольшую популярность снискали маршруты №2, 23 и 43.

Известно, что электробусы неоднократно помогали своим "классическим" коллегам во время крупных дорожных ремонтов, из-за которых движение обычных троллейбусов останавливалось.

Ранее мы сообщали, что между Кудрово и Петербургом запустят электричку к середине 2021 года

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"