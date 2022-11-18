В Петербурге протестировали новый электробус "Синара"

За рулём общественного транспорта побывал вице-губернатор Кирилл Поляков.

ГУП "Пассажиравтотранс" приступил к испытаниям модели электробуса "Синараа-6253" в Северной столице. За руль общественного транспорта сел вице-губернатора города Кирилл Поляков. О итогах тест-драйва чиновник рассказал у себя в Telegram-канале.

В ходе тестирования специалисты оценивают технико-экономические показатели уральского электробуса. Запас автономного хода транспорта составляет 250 км, то есть, он долгое время может работать без необходимости зарядки. Внутри для пассажиров предусмотрены USB-разъёмы и Wi-Fi, а также система климат-контроля.

Корпус электробуса имеет повышенную плавность хода. По ходу движения водитель может пользоваться системой видеонаблюдения и контроля препятствий.

"Синару" будут испытывать в Петербурге ближайшие полгода, после этого будет вынесено решение о возможной закупке этой модели для города. На данный момент по петербургским улицам курсируют электробусы марки Volgabus.

Ранее мы сообщили о том, что Петербурге выделят 30 участков под стоянки автобусов.

Фото и видео: telegram / Кирилл Поляков