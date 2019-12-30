Беглов встретился с Иовом Чебаном.

Электрики из Петербурга поедут чинить электросети Кишинева. Такую договоренность достигли губернатор города Александр Беглов и мэр Кишинева Ион Чебан. Встреча чиновников прошла накануне в городе на Неве. Специалисты из России направятся в Молдову, чтобы помочь коллегам реконструировать электросети, а также развить городскую среду. За границу Петербург отправит мастеров по проектированию паркового пространства и по реставрации памятников.

Градоначальник напомнил иностранцу о том, что в 1945 году в Кишиневе открылся Государственный университет медицины и фармакологии, который основали петербургские врачи. Беглов добавил, что сейчас Смольный заинтересован в развитии сотрудничества. В частности, речь идет об увеличении поставок сельскохозяйственной продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы получат знаки за заботу о красоте города.

Фото: Piter.tv

