Электрички в Киришском районе застряли на 2 часа из-за обрыва контактных линий

Из-за неисправности задержались две электрички.

Очевидец сообщил о задержке электропоездов в направлении Киришей из-за обрыва контактных линий утром 31-го июля.

В пресс-службе "Октябрьской железной дороги" подтвердили, что из-за неисправности контактной сети электричка №6125 из Будогощи на станцию "Обухово" вынуждена была задержаться. Инцидент произошел в 08:10 на перегоне "Жарок" - "Посадниково".

Кроме того, с опозданием придет электропоезд №6372 из Петербурга в Будогощь, так как участок однопутный. Задержка составит не более двух часов.

"ОЖД" приносит свои извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пригородные электрички хотят сделать частью общественного транспорта Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Разумовский