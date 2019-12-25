  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электрички в Киришском районе застряли на 2 часа из-за обрыва контактных линий
Сегодня, 11:16
194
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Электрички в Киришском районе застряли на 2 часа из-за обрыва контактных линий

0 0

Из-за неисправности задержались две электрички.

Очевидец сообщил о задержке электропоездов в направлении Киришей из-за обрыва контактных линий утром 31-го июля. 

В пресс-службе "Октябрьской железной дороги" подтвердили, что из-за неисправности контактной сети электричка №6125 из Будогощи на станцию "Обухово" вынуждена была задержаться. Инцидент произошел в 08:10 на перегоне "Жарок" - "Посадниково".

Кроме того, с опозданием придет электропоезд №6372 из Петербурга в Будогощь, так как участок однопутный. Задержка составит не более двух часов.

"ОЖД" приносит свои извинения за временные неудобства. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пригородные электрички хотят сделать частью общественного транспорта Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Разумовский

Теги: железная дорога, контактная сеть, расписание, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии