Пригородные электрички хотят сделать частью общественного транспорта Петербурга

Власти усилят железнодорожное сообщение между городами на окраинах и в Ленобласти с Петербургом.

Пригородное железнодорожное сообщение планируют интегрировать в систему городского общественного транспорта. Об этом на 27-м форуме социальной ответственности и партнерства сказал вице-губернатор Максим Соколов.

Для этого пути нужно освободить от транзитных грузовых перевозок. Грузовики направят в юго-западный и северо-восточный обход. После этого власти будут налаживать сообщение между Петербургом и близлежащими городами — Тосно, Павловском, Колпино, Пушкином, Гатчиной, Сестрорецком и Токсово. От Балтийского вокзала до Пулково пустят аэроэкспресс.

Как ранее писал Piter.TV, общественный транспорт будет в приоритете над личным. Планируется сделать его настолько комфортным, чтобы граждане могли не пользоваться своими авто. По словам Соколова, без развития городской электрички этого не сделать.

Для реализации проектов городу понадобятся федеральные средства. Губернатор Александр Беглов уже дал понять президенту, что рассчитывает на поддержку Центра.

Фото: Piter.TV