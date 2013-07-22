Стало известно, почему электрички в Сестрорецке задерживаются

Как рассказали в ОЖД, причина задержек в высокой температуре воздуха. Из-за аномальной жары было принято решение, ввести ограничение по скорости. Теперь поездам нельзя двигаться быстрее 50 километров в час.

В воскресенье, 11 июля, петербуржцев предупредили о задержке электричек. Об это сообщили в группе "Неизданное ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам пассажиров, график поездов в сторону Сестрорецка сбился. Петербуржцы вынуждены ждать около 20 минут "в духоте на разъезде в Сестрорецке", электрички в встречном направлении также стоят.

Как рассказали в ОЖД, причина задержек в высокой температуре воздуха. Из-за аномальной жары было принято решение, ввести ограничение по скорости. Теперь поездам нельзя двигаться быстрее 50 километров в час.

Ранее Piter.tv писал, что с Ладожского вокзала поезда и электрички отведут из-за капремонта станции метро.

Фото: pixabay