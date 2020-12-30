С Ладожского вокзала поезда и электрички отведут из-за капремонта станции метро

Стало известно, что поезда дальнего следования и электрички с Ладожского вокзала отведут на другие вокзалы из-за капитального ремонта станции метро "Ладожская". Об этом 10 июля сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков в беседе с "Петербургским дневником".
По словам Полякова, сейчас в перспективе закрыть на капитальный ремонт "Ладожскую", поэтому сейчас решается вопрос об изменении транспортного сообщения. Маршруты наземного транспорта также претерпят изменения.
Отведение поездов дальнего следования, пригородных направлений и межрегиональных маршрутов с Ладожского вокзала на другие, корректировка сети наземного транспорта,
- рассказал Кирилл Поляков, председатель городского комитета по транспорту.
Ранее Piter.tv публиковал видео переполненного людьми Финского вокзала.
Фото: Piter.tv
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