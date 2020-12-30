С Ладожского вокзала поезда и электрички отведут из-за капремонта станции метро

По словам Полякова, сейчас в перспективе закрыть на капитальный ремонт "Ладожскую", поэтому сейчас решается вопрос об изменении транспортного сообщения.

Стало известно, что поезда дальнего следования и электрички с Ладожского вокзала отведут на другие вокзалы из-за капитального ремонта станции метро "Ладожская". Об этом 10 июля сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Полякова, сейчас в перспективе закрыть на капитальный ремонт "Ладожскую", поэтому сейчас решается вопрос об изменении транспортного сообщения. Маршруты наземного транспорта также претерпят изменения.

Отведение поездов дальнего следования, пригородных направлений и межрегиональных маршрутов с Ладожского вокзала на другие, корректировка сети наземного транспорта, - рассказал Кирилл Поляков, председатель городского комитета по транспорту.

Ранее Piter.tv публиковал видео переполненного людьми Финского вокзала.

Фото: Piter.tv

