Ускоренный режим ввели для ряда электричек между Петербургом и Ленобластью

С воскресенья, 11 декабря, несколько пригородных поездов между Петербургом и Ленобластью стали работать по графику с ускоренным движением в обоих направлениях. Об этом сообщается на сайте "Объясняем. Ленинградская область".
Так, электрички по маршруту "Петербург-Тосно" начали курсировать на 11 минут быстрее. Движение поездов между Петербургом и Волховстроем ускорилось на 34 минуты. Кроме того, пассажиры смогут попасть из Выборга в Петербург и из Петербурга в Тихвин быстрее на 21 минуту.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут добраться до Токсово на "Лыжных стрелах".
Фото: Piter.TV
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