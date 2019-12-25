Ускоренный режим ввели для ряда электричек между Петербургом и Ленобластью

Новый график будет действовать в двух направлениях.

С воскресенья, 11 декабря, несколько пригородных поездов между Петербургом и Ленобластью стали работать по графику с ускоренным движением в обоих направлениях. Об этом сообщается на сайте "Объясняем. Ленинградская область".

Так, электрички по маршруту "Петербург-Тосно" начали курсировать на 11 минут быстрее. Движение поездов между Петербургом и Волховстроем ускорилось на 34 минуты. Кроме того, пассажиры смогут попасть из Выборга в Петербург и из Петербурга в Тихвин быстрее на 21 минуту.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут добраться до Токсово на "Лыжных стрелах".

Фото: Piter.TV