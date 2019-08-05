Петербуржцы смогут добраться до Токсово на "Лыжных стрелах"

В Токсово и Орехово электрички следуют с Финляндского вокзала без остановок, на обратном пути с остановкой в Девяткино.

С 18 декабря в Петербурге запускают "Лыжные стрелы". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы с Московского вокзала смогут приехать в Шапки с остановкой в Колпино, на обратном пути с остановками в Колпино и Обухово. В Смольном добавили, что в Токсово и Орехово поезда следуют с Финляндского вокзала без остановок, на обратном пути с остановкой в Девяткино.

Петербуржцам напомнили, что для того, чтобы бесплатно проехаться на "Лыжной стреле", нужно подать заявку и получить билет в отделе спорта администрации района.

Фото: Piter.tv

