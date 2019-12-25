Пригородные электрички Петербурга станут ходить реже с 18 сентября

Это объясняется уменьшением пассажиропотока.

Пригородные поезда Петербурга с 18 сентября начнут ходить реже. Как рассказали в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", это связано с сезонным снижением пассажиропотока.

Частично изменится расписание электричек с Московского, Финляндского, Витебского, Северного и Балтийского направлений Октябрьской железной дороги. Точная информация о движении конкретных поездов имеется на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте "СЗППК".

Кроме того, часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти.

Фото: Piter.TV