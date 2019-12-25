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Пригородные электрички Петербурга станут ходить реже с 18 сентября
Сегодня, 8:06
218
himif

Пригородные электрички Петербурга станут ходить реже с 18 сентября

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Это объясняется уменьшением пассажиропотока.

Пригородные поезда Петербурга с 18 сентября начнут ходить реже. Как рассказали в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", это связано с сезонным снижением пассажиропотока.

Частично изменится расписание электричек с Московского, Финляндского, Витебского, Северного и Балтийского направлений Октябрьской железной дороги. Точная информация о движении конкретных поездов имеется на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте "СЗППК".

Кроме того, часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: сзппк, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 8:44

Так привлеките пассажиров, нежели отменять. 

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