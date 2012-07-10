Электрички Ленинградского направления следуют в Москву с опозданием

Максимальное время опоздания - не более 30 минут

Пригородные электропоезда Ленинградского направления в этот понедельник, 4 ноября, следуют с опозданием в сторону Москвы и обратно.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), электрички прибывают на Ленинградский вокзал и отправляются с него с максимальным временем опоздания до 30 минут. Всё из-за технических моментов. Но вскоре вопрос будет решён, железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

Отметим, что информацию о фактическом движении поездов всегда можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Ранее Piter.TV сообщал, что расписание поездов из Калининграда в Петербург изменено.

Фото: Piter.TV