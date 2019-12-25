Две электрички опоздали в Петербург из-за сошедшего с рельсов поезда в Ленобласти

Людей в пострадавшем составе не было.

Утром 18 марта расписание электричек, следующих в Петербург из Ленобласти, сбилось из-за непредвиденного инцидента: в Луге три вагона пустого электропоезда сошли с рельсов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Сход вагонов произошел в 5.30 утра при маневре. Отмечается, что людей в электричке не было. Пассажиры на станции Татьянино прождали электричку 40 минут, в итоге припозднились в город составы №6104 и №6106. Обе электричке приехали в Петербург с часовым опозданием.

Ранее мы рассказывали, что новая железная дорога Петербург – Москва не получит бюджетные средства.

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