Новая железная дорога Петербург – Москва не получит бюджетные средства

Министерство финансов не станет снабжать проект денежной помощью.

В министерстве финансов заявили, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Москвой "РЖД" должны строить на собственные средства. Об этом сообщил РБК по ссылкой на замминистра финансов Андрея Иванова.

Правительство может помочь "РЖД" со строительством железной дороги в Казань, но две российские столицы должны справиться самостоятельно. Иванов отметил, что на ВСМ между Москвой и Петербургом хватит средств, учтенных в программе развития "РЖД".

Еще на июньском ПМЭФ правительство решало, какую из двух магистралей – от Москвы до Питера или от Москвы до Казани – выбрать для финансирования. Оба проекта оказались дорогостоящими, поэтому денежная помощь могла быть брошена лишь на один. К слову, еще не решено, получит ли казанская магистраль финансирование – проект вызывал сомнения в отношении пассажиропотока на маршруте.



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Фото: Piter.TV