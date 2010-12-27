Петербуржцы обогнали москвичей по количеству ж/д билетов в Крым на 31 декабря

В целом по России было куплено почти 35 тысяч билетов.

Петербуржцы обогнали москвичей по количеству приобретенных билетов на поезда в Крым в новогоднюю ночь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

В общей сложности билеты на поезда в Крым и обратно на 31 декабря купили 1950 человек. При этом на петербургском направлении было продано 1084 билета, а на московском – 866.

На 1 января из Петербурга в Севастополь приобрели 440 билетов, в обратном направлении – 504. Из Москвы в Симферополь на эту дату билеты купили 349 человек, обратно – 554. В целом с начала продаж по всей России было реализовано более 34,5 тысяч ж/д билетов в Крым.

Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября. Первый поезд отправится из Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часов. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч рублей.

Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).

Ранее мы писали, что сайт перевозчика не справился с наплывом желающих купить ж/д билеты в Крым.