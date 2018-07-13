Электричка сбила пенсионера в Гатчинском районе

Попытка перейти пути перед поездом закончилась для пожилого мужчины смертью.

17 мая около 11 часов дня возле станции "80 километр" электропоезд, следующий по маршруту "Оредеж - Санкт-Петербург", совершил наезд на мужчину, пытавшегося пройти по пешеходному переходу. Попытку пересеть железнодорожное полотно мужчина предпринял прямо перед двигавшимся поездом, не замечая ни звуковых, ни световых запрещающих сигналов.

Несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, избежать удара не удалось ввиду слишком малого расстояния. От полученных травм 80-летний мужчина скончался. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее аналогичный инцидент произошел на станции Старый Петергоф: жертвой стал молодой человек, пытавшийся пробежать перед поездом.

Фото: Pixabay