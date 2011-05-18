Электричка из Великого Новгорода в Петербург задержалась на три часа

Время задержки подтверждают онлайн-сервисы для отслеживания поездов.

Вечерний электропоезд "Ласточка", следовавший из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, задержался на три часа из-за технических проблем. Об этом сообщили пассажиры и подтвердили данные онлайн-сервисов для отслеживания поездов.

Инцидент произошёл ночью 14 марта 2025 года. Через 15 минут после отправления из Великого Новгорода электричка остановилась и простояла без света и отопления почти три часа. Пассажиры оказались в непростых условиях, вынужденные ждать в холодных и тёмных вагонах.

Электричка следовала с остановками на 15 пунктах, включая Мясной Бор, Трегово, Чудово и Любань. На все станции поезд прибыл с опозданием. По расписанию он должен был прибыть на Московский вокзал Петербурга в 20:25, но к 23:30 всё ещё не достиг конечной точки.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал "РЖД") пояснили, что задержка была вызвана неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на работу оборудования.

Ранее Piter.TV сообщал, что на перегоне Андреево – Блок электричка насмерть сбила 60-летнюю женщину.

Фото: Piter.TV