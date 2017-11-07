Джарахов устроил резню блогеров в новом клипе

Премьера ролика состоялась на УouTube-канале "Успешная группа".

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов выпустил новый клип на композицию "Пьем". Премьера ролика состоялась на УouTube-канале "Успешная группа".

Видео снято в стиле американских молодежных комедий с примесью кинофильмов про зомби и нечесть. Главные роли в нем исполнили популярные коллеги Джарахова по блогерскому цену ­– комик Данила Поперечный, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко, рэепер Алишер Моргенштерн, Дмитрий Ларин, с которым Эльдар серьезно конфликтовал года назад, и многие другие. За продюсирование ролика отвечала команда Little Big Production.

За первый день клип собрал почти 1 миллион просмотров и получил массу положительных отзывов от пользователей сети.

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Видео: youtube/УСПЕШНАЯ ГРУППА