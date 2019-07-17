Суд Петербурга приговорил наркоторговца Санчеса из Эквадора к 14 годам колонии 

Санчес полностью признал свою вину.

В четверг, 30 июля, суд Петербурга вынес приговор наркоторговцу Санчесу из Эквадора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес вступил в картель Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу Педро в октябре 2018 года. До этого они сбывали наркотики в Южной Америке и Евросоюзе более 10 лет. Санчес должен был наладить поставки кокаина в Росcию. Его "зарплата" составляла 10 тысяч евро за поставку. Во время чемпионата мира по футболу в России Санчес познакомился с неким Андреем и договорился о сбыте запрещенных веществ. Контрабанду хотели переправить на судне Baltic Autumn, но наркотики обнаружила полиция и Балтийская таможня. В итоге полицейские Петербурга устроили "закупку" напрямую и Санчеса и его русского подельника Антрея.

В зале суда Санчес признал свою вину. Его приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

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Фото:Piter.TV