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Суд Петербурга приговорил наркоторговца Санчеса из Эквадора к 14 годам колонии 
Сегодня, 14:48
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IRINA_CHALKINA

Суд Петербурга приговорил наркоторговца Санчеса из Эквадора к 14 годам колонии 

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Санчес полностью признал свою вину.

В четверг, 30 июля, суд Петербурга вынес приговор наркоторговцу Санчесу из Эквадора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес вступил в картель Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу Педро в октябре 2018 года. До этого они сбывали наркотики в Южной Америке и Евросоюзе более 10 лет. Санчес должен был наладить поставки кокаина в Росcию. Его "зарплата" составляла 10 тысяч евро за поставку. Во время чемпионата мира по футболу в России Санчес познакомился с неким Андреем и договорился о сбыте запрещенных веществ. Контрабанду хотели переправить на судне Baltic Autumn, но наркотики обнаружила полиция и Балтийская таможня. В итоге полицейские Петербурга устроили "закупку" напрямую и Санчеса и его русского подельника Антрея.

В зале суда Санчес признал свою вину. Его приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

Рнее мы сообщали о том, что на проспекте Ветеранов с поличным поймали четверых вымогателей, похитивших безработного.

Фото:Piter.TV

Теги: объединенная пресс-служба судов, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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