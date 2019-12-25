Экстренную посадку в Казани совершил самолет, отправившийся из Петербурга

Сегодня ночью, 12 мая, самолет из Петербурга экстренно совершил посадку в Казани. Известно, что воздушное судно направлялось в Уфу.
Как сообщили в авиакомпании "Победа", причиной случившегося стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация о состоянии его здоровья уточняется.
Как стало известно позже, в 1:53 самолет вновь взлетел и направился в Уфу. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv: до 23 июня авиакомпания S7 отменила рейсы в южные города России.
Фото: Piter.tv
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