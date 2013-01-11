До 23 июня авиакомпания S7 отменила рейсы в южные города России

До середины июня пассажиры не смогут приобрести билеты в Анапу, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

До 23 июня авиакомпания S7 отменила все рейсы в южные города России. Небо остается закрытым в этом направлении. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

До середины июня пассажиры не смогут приобрести билеты в Анапу, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Отметим, что полеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк отменены до конца сентября.

Ранее мы писали, что самолёт из Петербурга не смог приземлиться в аэропорту Перми из-за тумана. Самолеты отправили на запасной аэродром в Екатеринбург.

Фото: Piter.tv

