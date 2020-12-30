В музее-квартире Достоевского обновят экспозицию к 200-летию со дня рождения писателя

На реэкспозицию потратят более 22 млн рублей.

К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского его музей-квартиру в Кузнечном переулке обновят. Как рассказал "Петербургский дневник", на реэкспозицию потратят более 22 млн рублей, еще 6 млн рублей пустят на реставрацию экспонатов музея и обновление оборудования.

Отмечается, что свежую экспозицию "Достоевский: жизнь и творчество. За и против" могут представить уже весной, но вероятнее всего, посетители увидят выставку в ноябре. Организаторы хотят подтвердить некоторые события из жизни писателя за счет фотографий и документов из архивов. Выставка займет оба зала музея, их обставят витринами и тематическими инсталляциями. Дизайн-проект предусматривает также световые решения для экспозиции

Музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в 2022 году.

Фото: ВКонтакте / Музей Достоевского