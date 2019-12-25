Экспортеры Ленобласти заключили 63 договора о поставках за рубеж

Экспорт осуществляет 31 предприятие в 47-ом регионе.

В течение 2022 года в Ленобласти после оказанной малому и среднему бизнесу поддержки на экспорт смогло выйти 31 предприятие. Также было заключено 63 соглашения о поставках товара за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Объем поддержанного экспорта оценили в $14,6 млн, что превышает плановый показатель на 25%. Кроме того, 8 региональных компаний впервые вышли на международный уровень.

В общей сложности Ленинградская область экспортирует товары в 27 стран. Наиболее масштабными за последнее время стали поставки пиломатериалов в Эстонию, полиэфирных смол и акриловых полимеров в Узбекистан, каучука и резины в Беларусь. Географию поставок за год расширили до 27 стран мира.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на 19% подорожала сотка земли с начала года.

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