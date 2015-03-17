Экспорт зерна в порты Северо-Запада с начала года вырос почти на 27%

За указанный временной промежуток в направлении портов Северо-Западного федерального округа железнодорожники доставили суммарно 1,3 миллиона тонн зерновой продукции.

За первые восемь месяцев нынешнего года объемы экспорта зерновых грузов в северо-западные морские терминалы увеличились на 26,9% по сравнению с показателями соответствующего периода 2024 года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги.

С начала текущего года объем грузоперевозок по магистральным путям Октябрьской железной дороги составил 9 миллионов единиц груза, сократившись на 3,1% по сравнению с результатами аналогичных восьми месяцев 2024 года. Помимо этого, за указанный период на железнодорожных вокзалах Петербурга было отгружено приблизительно 4,4 миллиона тонн товаров, что на 6,6% ниже показателя, зафиксированного за аналогичный срок минувшего года.

Ранее мы сообщили о том, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

